Wende in «Cold Case»: Yogtze-Fall aufgeklärt

Hagen (dpa) - Nach mehr als 40 Jahren gibt es eine Wende im berühmten Yogtze-Fall, dem Cold Case um den vermeintlichen Mord an Günter S. (34). «Wir gehen von einem Verkehrsunfall aus», sagte Polizeisprecher Tino Schäfer in Hagen. Dies sei das Ergebnis neuer Untersuchungen und Gutachten. Die «Süddeutsche Zeitung» hatte zuvor berichtet. Auch die Staatsanwaltschaft in Hagen sieht den Fall inzwischen als aufgeklärt und abgeschlossen. Die neuen Gutachten ließen nur einen Schluss zu: Es habe sich um einen Alleinunfall gehandelt, sagte Staatsanwalt Gerhard Pauli.