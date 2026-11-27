Stuttgart (dpa/lsw) - Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im November leicht gesunken. Bei den Arbeitsagenturen und Jobcentern waren 296.394 Menschen ohne Beschäftigung gemeldet, das sind 3.266 weniger als im Oktober, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Den Rückgang gegenüber dem Vormonat führte die Arbeitsagentur auf saisonale Effekte zurück.

Die Arbeitslosenquote blieb im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 4,6 Prozent. Regional gab es aber große Unterschiede: Die höchste Arbeitslosenquote im Land hatte Mannheim mit 8,0 Prozent, die niedrigste der Kreis Biberach mit 2,8 Prozent. Vor einem Jahr hatte die Arbeitslosenquote in ganz Baden-Württemberg etwas niedriger, bei 4,5 Prozent gelegen.

Unter den jüngeren Arbeitnehmern sank die Zahl der Arbeitslosen deutlich: Bei den unter 25-Jährigen ging sie binnen eines Monats um 5,2 Prozent auf 26.563 zurück. Die Jugendarbeitslosenquote sank auf 3,9 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr waren aber 4,8 Prozent mehr junge Menschen arbeitslos.

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«Die Arbeitslosigkeit verharrt auf hohem Niveau», erklärte die Chefin der Regionaldirektion, Martina Musati. Dass von Oktober auf November mehr Jugendliche ihre Arbeitslosigkeit beendet hätten als im Vorjahr, sei aber ein Lichtblick.