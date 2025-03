Weniger Badetote in Hessen 2024

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Badetoten ist in Hessen im vergangenen Jahr gesunken. Nach einer aktuellen Statistik der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLGR) ertranken 2024 in den Gewässern hierzulande 12 Menschen, im Vorjahr waren es 18 gewesen. Bei der Hälfte aller Unglücksfälle im zurückliegenden Jahr kamen Badende in einem Fluss zu Tode, fünfmal in einem See. In einem Fall ertrank ein Mensch in einem Teich.