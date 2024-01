Weniger Geflüchtete - Unterkunft wird nicht eröffnet

Buseck (dpa/lhe) - Eine Flüchtlingsunterkunft in Buseck im Landkreis Gießen wird entgegen der ursprünglichen Pläne nicht eröffnet. Zwischenzeitlich kämen deutlich weniger schutzsuchende Menschen in den Landkreis, als noch im vergangenen Herbst erwartet, teilte der Kreis am Mittwoch mit. Die Einrichtung auf dem Gelände der Johanniter-Unfall-Hilfe sei daher nach derzeitigem Stand nicht mehr erforderlich.