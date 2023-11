Weniger Haushaltsabfälle in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen sind im Jahr 2022 deutlich weniger Haushaltsabfälle angefallen. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, wurden pro Person durchschnittlich 416 Kilogramm Müll innerhalb eines Jahres verursacht. Das seien 47 Kilogramm pro Person beziehungsweise 9 Prozent weniger als 2021. Der Rückgang ist der stärkste seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2004.