Weniger Kita-Kinder unter drei Jahren in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen sind im Frühjahr dieses Jahres rund 281.830 Kinder unter 14 Jahren in Kindertageseinrichtungen oder von Tagesmüttern und Tagesvätern betreut worden. Die Gesamtzahl mit Stichtag 1. März 2026 verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte.

Im Vorjahresvergleich ging insbesondere die Zahl der betreuten Kinder unter drei Jahren zurück. Wie die Statistik ergab, hatten in dieser Altersgruppe 55.530 Kinder einen Betreuungsvertrag - 4,3 Prozent weniger Jungen und Mädchen als im Vorjahr. Die Betreuungsquote lag nahezu unverändert bei 34,9 Prozent (2025: 35 Prozent) - das ist auf die geschrumpfte Gesamtzahl der Kinder unter drei Jahren zurückzuführen. Die Betreuungsquote zeigt, wie viele Kinder in der Altersgruppe prozentual in der Tagesbetreuung sind.