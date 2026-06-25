Wenn es morgens rumpelt - Müll wird bei Hitze früher geholt

Messel (dpa/lhe) - Auch eine Folge der hohen Temperaturen: In so mancher hessischen Kommunen werden in den kommenden Tagen Müllwagen schon frühmorgens durch die Straßen fahren. So kündigte beispielsweise der Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg an, den Abfall in mehreren Orten am Donnerstag und Freitag bereits um 5.00 Uhr einzusammeln.