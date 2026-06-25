Wenn es morgens rumpelt - Müll wird bei Hitze früher geholt
Arbeiten unter freiem Himmel kann in diesen Tagen sehr belastend sein. Einige Kommunen entlasten gezielt Mitarbeitende der Müllabfuhr.
Messel (dpa/lhe) - Auch eine Folge der hohen Temperaturen: In so mancher hessischen Kommunen werden in den kommenden Tagen Müllwagen schon frühmorgens durch die Straßen fahren. So kündigte beispielsweise der Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg an, den Abfall in mehreren Orten am Donnerstag und Freitag bereits um 5.00 Uhr einzusammeln.
Mit der vorverlegten Abholung in Babenhausen, Dieburg, Groß-Bieberau, Groß-Umstadt, Groß-Zimmern, Messel, Münster, Otzberg, Reinheim und Roßdorf werde auf die außergewöhnliche Hitzebelastung reagiert, erklärte der Zweckverband. Ziel sei es, die körperlich anstrengende Arbeit für die Mitarbeitenden in die kühleren Morgenstunden zu verlagern und so deren Gesundheit zu schützen.