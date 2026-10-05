Preisverdächtige Literatur

Wer bekommt den Deutschen Buchpreis?

Es wird spannend: Am Vorabend der Frankfurter Buchmesse wird traditionell der Deutsche Buchpreis vergeben. Sechs Titel sind noch im Rennen.

Diese Titel sind im Finale Foto: Lena Everding/Börsenverein/dpa
Diese Titel sind im Finale

Frankfurt/Main (dpa) - Wer erhält den Deutschen Buchpreis 2026? Die Gewinnerin oder der Gewinner wird am Montagabend in Frankfurt verkündet.

Diese Romane sind in der Endauswahl: 

  • Shida Bazyar: «Die Lücken» (Kiepenheuer & Witsch, September 2026)
  • Franziska Gänsler: «Orca» (Kein & Aber, August 2026)
  • Valeria Gordeev: «Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle» (S. Fischer, August 2026)
  • Elias Hirschl: «Schleifen» (Paul Zsolnay, Januar 2026)
  • Peggy Mädler: «Selbstregulierung des Herzens» (Galiani Berlin, Februar 2026)
  • Dana Vowinckel: «Anton und Alma» (Suhrkamp, September 2026)

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Insgesamt hatte die Jury 205 Titel gesichtet, die zwischen Herbst 2025 und Anfang September 2026 erschienen sind. Zunächst wurden 20 Bücher für die Longlist ausgewählt, diese wurde dann auf die sechs Titel umfassende Shortlist gekürzt. 

Auszeichnung ist mit insgesamt 37.500 Euro dotiert

Der Deutsche Buchpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche und wird traditionell am Tag vor der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse vergeben. Die Veranstaltung im Frankfurter Römer beginnt um 18.00 Uhr. 

Insgesamt ist der Buchpreis mit 37.500 Euro dotiert: Der Sieger erhält 25.000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2.500 Euro. Im vergangenen Jahr gewann Dorothee Elmiger mit ihrem Roman «Die Holländerinnen».

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