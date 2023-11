Werbung für Erzieherberuf: Nachwuchsfachkräfte gesucht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Um bei mehr jungen Menschen das Interesse für den Erzieherberuf zu wecken, hat die Stadt Frankfurt eine Kampagne ins Leben gerufen. So sollen die dringend benötigten Nachwuchsfachkräfte für die Kindertagesbetreuung gewonnen werden, hieß es am Dienstag bei der Vorstellung des Projekts vom Stadtschulamt.

Ziel der Kampagne ist es, mit Vorurteilen über den Beruf aufzuräumen und gleichzeitig für Transparenz bei der Ausbildung zu sorgen. Um Jugendliche inhaltlich und optisch anzusprechen, wurde sie von Beginn an in die Entwicklung der Kampagne mit einbezogen. So durften Auszubildende der drei Frankfurter Fachschulen für Sozialpädagogik sowie junge Erzieherinnen und Erzieher über Motto und Logo abstimmen. Gleichzeitig geben sie der Kampagne ein Gesicht.