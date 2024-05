Werkbundarchiv mit Museum der Dinge an neuem Standort

Berlin/Darmstadt (dpa) - Das Werkbundarchiv mit seinem Museum der Dinge eröffnet nach sieben Umzugsmonaten am neuen Standort Leipziger Straße in Berlin-Mitte. Zum Start ist von diesem Mittwoch an bis zum 28. Februar zunächst die Ausstellung «Profitopolis oder der Zustand der Stadt» zu sehen. Für den 8. November ist dann nach Angaben vom Dienstag die Eröffnung der neuen, permanenten Ausstellung zum Deutschen Werkbund und zur Produkt- und Gestaltungskultur des 20. und 21. Jahrhunderts vorgesehen.