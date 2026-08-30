Immer abgelenkt

Weshalb Sänger Gentleman in der Schule scheiterte

Mädchen haben Sänger Gentleman in der Schule aus der Bahn geworfen - so sehr, dass er zweimal sitzen blieb, wie er selbst sagt.

Er habe sich null konzentrieren können, sagt der Sänger. (Archivbild) Foto: Britta Pedersen/dpa
Er habe sich null konzentrieren können, sagt der Sänger. (Archivbild)

Bad Vilbel (dpa) - Er trägt den feinen Künstlernamen Gentleman - in der Schule ist der spätere Reggea-Musiker allerdings nach einigen Problemen zweimal sitzengeblieben. «Ich hab' zwei Ehrenrunden gedreht, einmal in der Achten und einmal in der Zehnten», sagte der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Tilmann Otto heißt, bei «Silvia am Sonntag - der Talk» des Radiosenders FFH.

«Immer in irgendein Mädchen verliebt» 

«Ich glaube, ich war gar nicht so der Dümmste, sondern ich hatte einfach komplett andere Interessen», sagte er. «Ich war immer in irgendein Mädchen verliebt, was mich komplett irgendwie aus der Bahn gebracht hat, wo ich einfach mich null auf den Unterricht konzentrieren konnte.» In der elften Klasse sei er dann abgegangen. 

Gentleman stammt aus einem Pastorenhaushalt, wurde in Osnabrück geboren und wuchs in Köln auf. Er ist einer der bekanntesten deutschen Reggae-Musiker und Jamaika sehr verbunden. Im Jahr 2020 veröffentlichte er sein erstes Album mit durchgehend deutschen Titeln. Er nahm mehrfach an der Musikshow «Sing meinen Song» teil. Im vergangenen Jahr trat Gentleman beim evangelischen Kirchentag in Hannover auf und gab ein Konzert für Demokratie und Zusammenhalt.

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