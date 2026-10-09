Vorhersage

Wetter bleibt auch am Wochenende unbeständig

Der Herbst ist gekommen, um zu bleiben: Am Freitag bleibt es in Hessen regnerisch. Auch am Wochenende könnte der Regenschirm zum Einsatz kommen.

Es bleibt herbstlich in Hessen. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Es bleibt herbstlich in Hessen. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Der Himmel über Hessen ist am Freitag überwiegend bedeckt, mittags setzt den Wetterprognosen zufolge aus Nordwesten her Regen ein. Dazu weht ein frischer Wind aus Südwest, im Bergland kann es an exponierten Lagen auch stürmisch werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Tageshöchstwerte erreichen demnach zwischen 11 und 14 Grad, in den Mittelgebirgen 7 bis 10 Grad. 

Auch in der Nacht zum Samstag bleibt es laut Vorhersagen bedeckt und verbreitet regnerisch. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 7 Grad, in höheren Lagen auf bis zu 5 Grad ab. Zum Start in das Wochenende ziehen die Niederschläge im Süden von Hessen zunächst ab, wie der DWD mitteilte. Anschließend werde es wechselnd bewölkt, es könne einzelne Schauer geben. Die Luft erwärmt sich auf 13 bis 17 Grad, in höheren Lagen bis 9 Grad. 

Am Sonntag wird es laut DWD teils stark bewölkt bei ähnlichen Temperaturen. Im Norden sind weiter Schauer möglich und mit geringer Wahrscheinlichkeit kurze Gewitter.

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