Das Wetter in Hessen bleibt unbeständig

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen müssen sich weiter auf trübes und nasses Wetter einstellen. Für den Mittwoch melden die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) Wolken und Schauer. Auch kurze Gewitter sind möglich.

Die Temperaturen erreichen maximal 9 bis 13 Grad. Dazu weht ein mäßiger Wind aus Südwest. Bei Schauern und in Hochlagen sind laut Vorhersage auch starke Böen möglich. In der Nacht bleibt es dann oft trocken. Die Temperaturen kühlen auf 4 bis 7 Grad ab.

Am Donnerstag bleibt es laut DWD bewölkt. Vor allem in Nordhessen rechnen die Meteorologen mit Schauern. Die Höchstwerte liegen bei 9 bis 11 Grad, in hohen Lagen werden circa 6 Grad erwartet.