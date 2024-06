Wetter unbeständig: EM-Gucken im Freien kann feucht werden

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen müssen sich in den kommenden Tagen auf unbeständiges Wetter einstellen. Am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) einzelne Schauer, am ehesten könne es im Südosten trocken bleiben bei maximal 23 Grad. In höheren Lagen und bei Schauern könne es mitunter stark wehen.