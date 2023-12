Wetter bleibt am Silvestertag in Hessen unbeständig und mild

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen bleibt das Wetter am Wochenende weiter unbeständig und mild. Nach einer Wetterberuhigung am Samstag mit lediglich einzelnen Niederschlägen und Temperaturen bis 11 Grad ziehen am Silvestertag zeitweise Schauer auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im Verlauf des Sonntags seien auch einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen erreichen 8 bis 11 Grad. Der Wind weht den Vorhersagen zufolge mäßig bis frisch, es sind starke bis stürmische Böen möglich.