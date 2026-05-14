Wettervorhersage

Wetter bleibt wechselhaft - aber Besserung in Sicht

Es ist eher kühl und nass in Hessen. Erst zum Ende des langen Wochenendes ist schöneres Wetter in Aussicht. Dann steigen auch die Temperaturen wieder.

Mit Schauern und Gewittern muss vorerst weiter gerechnet werden. (Archivbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa
Mit Schauern und Gewittern muss vorerst weiter gerechnet werden. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Es ist kühl, dazu kommen immer wieder Schauer und Gewitter - das Wetter bleibt vorerst unerfreulich. Viele Wolken ziehen auch am Freitag über Hessen, wärmer als 12 bis 15 Grad wird es nicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. In Hochlagen bleibt es bei neun Grad.

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Nachts gibt es gebietsweise Frost in Bodennähe, auch Nebel kann sich bilden. Am Samstag wird es dann etwas freundlicher, auf örtliche Schauer sollte man sich allerdings weiter einstellen. An den Temperaturen ändert sich vorerst nichts. 

Sonne zeigt sich am Sonntag

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Der Sonntag könnte dann der erste schönere Tag des langen Wochenendes werden: Der Vorhersage zufolge ist es heiter bis wolkig und überwiegend niederschlagsfrei. Auch bei den Temperaturen geht es aufwärts: Die Maximalwerte liegen bei 15 bis 18 Grad, in Hochlagen um 12 Grad.

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In der nächsten Woche steigen die Temperaturen laut DWD allmählich weiter an. «Auch die Sonnenanteile nehmen etwas zu, wenngleich sonniges Hochdruckwetter erst einmal kein Thema ist», sagt DWD-Meteorologe Sebastian Schappert.

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