Wetter

Wolkig und kühl – Hessen startet nass in die Woche

Wolken und Regen prägen den Wochenstart in Hessen. Mit welchen Temperaturen zu rechnen ist.

Nach dem Wetterumschwung am Wochenende werden die nächsten Tage verregnet. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Nach dem Wetterumschwung am Wochenende werden die nächsten Tage verregnet. (Archivbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite