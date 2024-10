Offenbach (dpa/lhe) - Nach einem eher ungemütlichen Start in die Woche wird es in Hessen in den kommenden Tagen zunehmend freundlicher. Am Montag ist es nach Nebelauflösung wolkig bis stark bewölkt, ab Nachmittag droht aus Westen schauerartiger Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.