Prognose

Wetter in Hessen bleibt eher ungemütlich

Das Wetter in Hessen ist grau und recht feucht. Bis zum Vormittag kann es im Bergland leichten Frost mit Glätte geben. In der Nacht zum Sonntag fällt ,vereinzelt gefrierender Regen.

Das Wetter in Hessen bleibt eher grau - Am Vormittag kann es Nebel geben. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Das Wetter in Hessen bleibt eher grau - Am Vormittag kann es Nebel geben. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Atlantische Tiefdruckgebiete bringen feuchte und mäßig kalte Luft nach Hessen. Bis Samstagvormittag gibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach vor allem im Bergland Glätte durch überfrierende Nässe. Örtlich kann es dichten Nebel geben.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ansonsten zeigt sich der Himmel bedeckt oder stark bewölkt und gebietsweise fällt etwas Regen. Die Höchsttemperaturen erreichen im Südwesten 3 bis 6 Grad, sonst 2 bis 4 Grad und auf der Wasserkuppe um 0 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südost. 

In der Nacht zum Sonntag kommt es laut DWD dann in der Nordhälfte streckenweise Glätte durch überfrierende Nässe. Auch im Bergland kann es glatt werden.

Am Sonntag ist es dann stark bewölkt bis bedeckt und örtlich fällt etwas Regen, im Norden kann es auch wenige Schneeflocken geben. Die Höchsttemperaturen erreichen zwischen 6 Grad am Rhein und um 1 Grad im nordhessischen Bergland, in den Hochlagen um 0 Grad.

Am Montag soll es den Prognosen wechselnd bis stark bewölkt sein und örtlich fällt etwas Sprühregen oder ein paar Flocken. Die Niederschläge klingen im Tagesverlauf meist ab. Die Temperaturen erreichen von Nordost nach Südwest minus 1 bis plus 5 Grad.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Milderes Wetter in Hessen - Regen möglich
Wetter

Milderes Wetter in Hessen - Regen möglich

In Hessen wird es spürbar milder, doch der Himmel bleibt eher grau und Regen ist möglich. Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage erwartet.

14.01.2026

Minusgrade und Frost: Das Wetter in Hessen
Wetterprognose

Minusgrade und Frost: Das Wetter in Hessen

Der Wochenbeginn in Hessen zeigt sich winterlich kalt. Nebel und Glätte sorgen für tückische Straßenverhältnisse. Verkehrsteilnehmer sollten besonders vorsichtig sein.

29.12.2025

Grau-nasses Wetter prägt den Wochenendauftakt in Hessen
Wettervorhersage

Grau-nasses Wetter prägt den Wochenendauftakt in Hessen

Nebel und weit verbreiteter Regen bestimmen in Hessen den Start ins Wochenende. Auch Samstag und Sonntag bleibt es vielerorts nass und grau.

05.12.2025

Wechselhaftes Wetter in Hessen: Regen, Schnee und Glätte
Gewitter möglich

Wechselhaftes Wetter in Hessen: Regen, Schnee und Glätte

Das Wetter in Hessen bleibt unbeständig. Regen und Schnee führen zu glatten Straßen. Vereinzelt sind Gewitter möglich.

07.01.2025

Schnee und Glätte im Bergland - sonst regnerisch
Wettervorhersage

Schnee und Glätte im Bergland - sonst regnerisch

Das Wetter am Wochenende wird der DWD-Vorhersage zufolge zweigeteilt: in höheren Lagen winterlich, sonst eher nass und grau.

12.12.2024