Wetter in Hessen bleibt eher ungemütlich
Das Wetter in Hessen ist grau und recht feucht. Bis zum Vormittag kann es im Bergland leichten Frost mit Glätte geben. In der Nacht zum Sonntag fällt ,vereinzelt gefrierender Regen.
Offenbach (dpa/lhe) - Atlantische Tiefdruckgebiete bringen feuchte und mäßig kalte Luft nach Hessen. Bis Samstagvormittag gibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach vor allem im Bergland Glätte durch überfrierende Nässe. Örtlich kann es dichten Nebel geben.
Ansonsten zeigt sich der Himmel bedeckt oder stark bewölkt und gebietsweise fällt etwas Regen. Die Höchsttemperaturen erreichen im Südwesten 3 bis 6 Grad, sonst 2 bis 4 Grad und auf der Wasserkuppe um 0 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südost.
In der Nacht zum Sonntag kommt es laut DWD dann in der Nordhälfte streckenweise Glätte durch überfrierende Nässe. Auch im Bergland kann es glatt werden.
Am Sonntag ist es dann stark bewölkt bis bedeckt und örtlich fällt etwas Regen, im Norden kann es auch wenige Schneeflocken geben. Die Höchsttemperaturen erreichen zwischen 6 Grad am Rhein und um 1 Grad im nordhessischen Bergland, in den Hochlagen um 0 Grad.
Am Montag soll es den Prognosen wechselnd bis stark bewölkt sein und örtlich fällt etwas Sprühregen oder ein paar Flocken. Die Niederschläge klingen im Tagesverlauf meist ab. Die Temperaturen erreichen von Nordost nach Südwest minus 1 bis plus 5 Grad.