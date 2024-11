Wetter in Hessen: Kalt und schneereich

Offenbach (dpa/lhe) - Wer den Winter mag, kommt an diesem Wochenende in Hessen auf seine Kosten: Schneeschauer, Glätte und stürmische Böen machen den Freitag ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor örtlicher Glätte durch gefrorene Nässe und Schneematsch, vor allem in den höheren Lagen und beim Durchzug von Schneeschauern. Autofahrer sollten also besonders vorsichtig sein.