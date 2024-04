Viel Regen und in den Bergen Schnee: Das Wetter in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In der neuen Woche erwartet die Menschen in Hessen ein Mix aus Sonne und Regen und im Bergland Schnee. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sind am Montag vereinzelte Gewitter und schwache Regenschauer, im Bergland auch Schneeschauer nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Dienstag lockert die Wolkendecke auf, es wird frostig und glatt bei Tiefstwerten zwischen minus eins bis minus vier Grad.

Am Dienstag wird es heiter bis wolkig und es kann vereinzelt regnen. Die Temperaturen liegen zwischen acht und elf Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es zunächst trocken, am Morgen zieht es im Nordwesten zu. Regen ist möglich und im Bergland schneit es wieder. Bei Tiefstwerten zwischen ein bis minus zwei Grad gibt es vereinzelt Glätte.