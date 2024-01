Schmuddelwetter in Hessen

Offenbach/Main (dpa/lhe) - Schnee, Schneeregen und Regen bei leichtem Frost: Das Wetter zeigt sich in den nächsten Tagen in Hessen von seiner ungemütlichen Seite. Am Sonntag ist vielerorts mit schauerartigen Niederschlägen zu rechnen, die im Flachland meist als Regen oder Schneeregen und im Bergland als Schnee fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. In den Bergen gibt es leichten Frost bei minus 3 Grad, im Flachland wird es zwischen 1 und 3 Grad nur unwesentlich wärmer. In der Nacht zum Montag gehen die Niederschläge auch in tieferen Lagen in Schnee über. Bei Tiefstwerten zwischen 0 und minus 2 Grad und bis zu minus 5 Grad in Hochlagen droht Glätte.