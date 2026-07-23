Wetter in Hessen zunächst wechselhaft - ab Samstag sonnig

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen müssen sich die Menschen auf zunächst wechselhaftes Wetter einstellen - können sich aber dann auf einen sommerlich anmutenden Samstag freuen. Am Donnerstag sei es wechselnd, teilweise auch stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Gerade im Norden des Bundeslandes sei Regen örtlich nicht ausgeschlossen. Derweil lägen die Temperaturen bei Höchstwerten von 20 Grad im Norden sowie 26 Grad an der Bergstraße. Es wehe ein schwacher bis mäßiger Wind.