Wetter in Hessen zunächst wechselhaft - ab Samstag sonnig
Das Wetter in Hessen ist zunächst wechselhaft - zum Wochenende meldet sich der Sommer zurück. Am Samstag steigen die Temperaturen auf über 30 Grad. Die Aussichten für die kommenden Tage.
Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen müssen sich die Menschen auf zunächst wechselhaftes Wetter einstellen - können sich aber dann auf einen sommerlich anmutenden Samstag freuen. Am Donnerstag sei es wechselnd, teilweise auch stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Gerade im Norden des Bundeslandes sei Regen örtlich nicht ausgeschlossen. Derweil lägen die Temperaturen bei Höchstwerten von 20 Grad im Norden sowie 26 Grad an der Bergstraße. Es wehe ein schwacher bis mäßiger Wind.
Am Freitag sei es heiter bis sonnig und im Norden mitunter wolkig. Es bleibe trocken. Das Thermometer zeige maximal 24 Grad im Norden und maximal 29 Grad an der Bergstraße. Der Wind sei meistens schwach.
Temperaturen steigen wieder auf mehr als 30 Grad
Am Samstag sei es in Hessen heiter bis sonnig. Regen gebe es nicht. Die Temperaturen klettern nach DWD-Angaben auf Höchstwerte von 28 bis 33 Grad. Dazu wehe ein weiterhin meist schwacher Wind.