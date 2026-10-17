Unfallursache unklar

Wetteraukreis: Auto überschlägt sich - zwei Schwerverletzte

In der Nacht kommt es zu einem verheerenden Unfall, als ein Auto von der Fahrbahn abkommt. Die beiden Insassen werden im Wagen eingeklemmt und müssen von Rettungskräften befreit werden.

Der lebensgefährlich verletzte Beifahrer werde derzeit notoperiert, sagte ein Polizeisprecher. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Der lebensgefährlich verletzte Beifahrer werde derzeit notoperiert, sagte ein Polizeisprecher. (Symbolbild)

Friedberg (dpa/lhe) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 171 im Wetteraukreis ist ein 60-jähriger Insasse eines Autos lebensgefährlich verletzt worden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen mitteilte, wurde bei dem Unfall in der Nacht auf Samstag zudem der 34 Jahre alte Fahrer des Wagens schwer verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar. 

Das Auto der beiden Männer kam den Ermittlungen zufolge kurz nach Mitternacht von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 34-Jährige und sein älterer Beifahrer seien im Fahrzeug eingeklemmt worden, hieß es. Ein Rettungshubschrauber brachte den 60-Jährigen in ein Krankenhaus, während der Fahrer mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert wurde. Der lebensgefährlich verletzte Beifahrer werde derzeit notoperiert, sagte der Sprecher. Die Polizei sucht Zeugen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auto überschlägt sich – Fahrer tot geborgen
Tödlicher Unfall

Auto überschlägt sich – Fahrer tot geborgen

Ein Fahrzeug überschlägt sich und landet im Bachbett. Der Autofahrer stirbt. Die Polizei sucht nach der Ursache.

09.06.2026

Auto überschlägt sich auf B3 bei Heppenheim
Verkehrsunfall

Auto überschlägt sich auf B3 bei Heppenheim

Der Fahrer wird bei dem Unfall im Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr muss eingreifen – die Straße bleibt eine Stunde gesperrt.

15.09.2025

Pkw fährt gegen Scheune - Beifahrer tot
Unfall

Pkw fährt gegen Scheune - Beifahrer tot

Ein Pkw prallt gegen eine Scheune. Der Beifahrer stirbt, der Fahrer wird lebensgefährlich verletzt, sagt die Polizei. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.

20.07.2025

Auto überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt
Ortenaukreis

Auto überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Ein junger Mann ist in den frühen Morgenstunden mit seinem Wagen unterwegs, als er von der Straße abkommt. Es kommt zu einem folgenschweren Unfall.

22.02.2025

Offenbach

Auto überschlägt sich: Beifahrer tödlich verletzt

14.08.2023