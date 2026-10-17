Wetteraukreis: Auto überschlägt sich - zwei Schwerverletzte

Friedberg (dpa/lhe) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 171 im Wetteraukreis ist ein 60-jähriger Insasse eines Autos lebensgefährlich verletzt worden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen mitteilte, wurde bei dem Unfall in der Nacht auf Samstag zudem der 34 Jahre alte Fahrer des Wagens schwer verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Das Auto der beiden Männer kam den Ermittlungen zufolge kurz nach Mitternacht von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 34-Jährige und sein älterer Beifahrer seien im Fahrzeug eingeklemmt worden, hieß es. Ein Rettungshubschrauber brachte den 60-Jährigen in ein Krankenhaus, während der Fahrer mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert wurde. Der lebensgefährlich verletzte Beifahrer werde derzeit notoperiert, sagte der Sprecher. Die Polizei sucht Zeugen.