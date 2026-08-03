Kein ungetrübtes Ferienwetter

Wetterdienst warnt im Südwesten vor schweren Gewittern

Auf Baden-Württemberg kommt ein ungemütlicher Wettermix zu: Im Land drohen Unwetter. Womit die Meteorologen rechnen.

Die Hitze bringt zunehmend teils heftige Gewitter mit sich. (Archivfoto) Foto: Andreas Rosar/dpa
Die Hitze bringt zunehmend teils heftige Gewitter mit sich. (Archivfoto)

Stuttgart (dpa/lsw) - In großen Teilen Baden-Württembergs drohen schwere Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am frühen Nachmittag eine Unwetterwarnung für alle vier Regierungsbezirke bis zum Abend heraus. Es seien örtlich schwere Gewitter mit Orkanböen bis 110 Kilometer pro Stunde möglich, außerdem extrem heftiger Starkregen mit vereinzelt bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde. 

Hagel könne Korngrößen um die drei Zentimeter erreichen. «Extreme Gefahr durch Blitzschlag, Hagel oder schwere Sturmböen! Mit örtlichen Überflutungen und erheblichen Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen», hieß es vom DWD weiter.

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