Wetzlar holt Spielmacher Kompenhans aus Hüttenberg
Wetzlar bedient sich beim Kooperationspartner TV Hüttenberg. Welchem 23-Jährige der Sprung ins Oberhaus zugetraut wird.
Wetzlar (dpa/lhe) - Die HSG Wetzlar hat Spielmacher Paul Kompenhans vom TV Hüttenberg verpflichtet. Der 23-Jährige erhält nach Angaben des mittelhessischen Handball-Bundesligisten einen Zweijahresvertrag.
«Top-Spieler der zweiten Liga»
«Ich kenne Paul seit vielen Jahren und habe seine Entwicklung sehr genau verfolgt. Er hat sich in Hüttenberg zu einem Top-Spieler der zweiten Liga entwickelt», sagte HSG-Sportgeschäftsführer Michael Allendorf. «Wir trauen ihm nun den Schritt in die Bundesliga zu. Er weiß, dass er weiter an sich arbeiten muss, bringt dafür aber die nötige Einstellung und vor allem den passenden Ehrgeiz mit.» Kompenhans gelangen in 109 Pflichtspielen für den TVH 361 Tore.