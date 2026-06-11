Handball

Wetzlar verpflichtet Tschechen Piroch aus Leipzig

Tomas Piroch ist in der abgelaufenen Saison mit dem SC DHfK Leipzig aus der Handball-Bundesliga abgestiegen. Der HBL bleibt der Tscheche trotzdem erhalten.

Tomas Piroch (M) wechselt von Leipzig nach Wetzlar. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Tomas Piroch (M) wechselt von Leipzig nach Wetzlar. (Archivbild)

Wetzlar (dpa) - Handball-Bundeslist HSG Wetzlar hat Rückraumspieler Tomas Piroch vom Absteiger SC DHfK Leipzig verpflichtet. Der Tscheche erhält einen Zweijahresvertrag, wie die HSG mitteilte.

«Tomas bringt eine hohe Qualität und Stabilität in der Defensive mit», sagte Wetzlars Sport-Geschäftsführer Michael Allendorf. Der 26-Jährige werde der Mannschaft «mit seiner Erfahrung und seiner Mentalität» wichtige Impulse geben, so Allendorf weiter.

Schon in der Champions League gespielt

Piroch kam bereits im Alter von 18 Jahren nach Deutschland und gehörte der A-Jugend der MT Melsungen an. Über HC Kriens-Luzern in der Schweiz und US Créteil HB in Frankreich fand der Tscheche 2022 den Weg zum polnischen Topclub Wisla Plock, mit dem er zweimal Pokalsieger sowie zweimal Meister wurde und auch schon in der Champions League spielte.

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Nach einer enttäuschenden Saison in Leipzig mit dem Abstieg als Tiefpunkt bleibt Piroch der Handball-Bundesliga somit weiter erhalten. «Ich freue mich, dass ich weiter in der Bundesliga spielen kann und bedanke mich für das Vertrauen, das die Wetzlarer Verantwortlichen in mich haben», äußerte der Zugang.

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