Bundesliga

HSG Wetzlar holt spanischen Linksaußen aus Melsungen

Trotz der noch ungewissen Klassenzugehörigkeit schließt sich der ehemalige U20-Europameister Marti Soler der HSG Wetzlar an. Sein Vertrag gilt sowohl für die Erste als auch die Zweite Liga.

Marti Soler wechselt von Melsungen nach Wetzlar. (Archivbild) Foto: Patrick Süphke/dpa
Marti Soler wechselt von Melsungen nach Wetzlar. (Archivbild)

Wetzlar (dpa/lhe) - Der vom Abstieg bedrohte Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat sich für die kommende Saison die Dienste des spanischen Linksaußen Marti Soler gesichert. Der 23-Jährige kommt vom Ligarivalen MT Melsungen und erhält bei den Mittelhessen einen Zweijahresvertrag, der sowohl für die Bundesliga als auch die 2. Liga gilt.

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«Marti Soler hat eine hervorragende Ausbildung im Nachwuchsbereich des FC Barcelona genossen und in Melsungen bewiesen, welche Qualität in ihm steckt. Wir sind sehr froh, dass sich ein Spieler mit seinen Angriffs- und Abwehrqualitäten für uns entschieden hat», sagte Wetzlars Sport-Geschäftsführer Michael Allendorf. Keinen neuen Vertrag bei der HSG erhält Lion Zacharias (22), der seit Januar mit einer schweren Knieverletzung ausfällt. 

Drei Spieltage vor dem Saisonende belegt die HSG mit 15:47 Punkten derzeit den 16. Tabellenplatz, der zum Klassenerhalt reicht. Allerdings können die Hessen noch von den Rivalen GWD Minden (15:47) und SC DHfK Leipzig (13:49), die momentan auf den Abstiegsrängen liegen, überholt werden.

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