Handball-Transfer

Torwart Bartucz wechselt von Melsungen nach Wetzlar

Wetzlars Handballer kämpfen noch gegen den Abstieg. Unabhängig vom Ausgang hat der Club einen erfahrenen Torwart für die neue Saison geholt.

Wechselt innerhalb von Hessen: Laszlo Bartucz. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Wechselt innerhalb von Hessen: Laszlo Bartucz. (Archivbild)

Wetzlar (dpa/lhe) - Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat den ungarischen Nationaltorhüter Laszlo Bartucz für die neue Saison verpflichtet. Der 34-Jährige kommt vom hessischen Ligakonkurrenten MT Melsungen und unterschrieb einen ligaunabhängigen Vertrag bis zum 30. Juni 2028, teilte der Tabellenvorletzte mit. 

Bei Wetzlar steht schon länger fest, dass die beiden Torhüter Anadin Suljakovic und Andreas Palicka den Verein zum Saisonende verlassen. Bartucz gehört schon seit über zehn Jahren zum Kreis der ungarischen Nationalmannschaft und bestritt seit 2025 21 Liga-Spiele für Melsungen. 

«Er war von Beginn unserer Gespräche an Feuer und Flamme für die Aufgabe bei der HSG Wetzlar – unabhängig davon, in welcher Liga wir in der kommenden Saison spielen. Mit ihm bekommen wir zudem viel Erfahrung und Ruhe im Tor», sagte HSG-Sport-Geschäfsführer Michael Allendorf.

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