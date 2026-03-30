Handball-Bundesliga

Torwart Karim Hendawy verlässt Wetzlar

Noch vor Saisonende geben Wetzlars Bundesliga-Handballer einen Torhüter ab. Welche Gründe hat das?

Karim Hendawy löst seinen Vertrag bei der HSG Wetzlar auf. (Archivbild) Foto: Mohamed Abd El Ghany/Pool Reuters/AP/dpa
Karim Hendawy löst seinen Vertrag bei der HSG Wetzlar auf. (Archivbild)

Wetzlard (dpa/lhe) - Der ägyptische Handball-Nationaltorwart Karim Hendawy verlässt die HSG Wetzlar mit sofortiger Wirkung. Der 37-Jährige will nach Angaben des Bundesligisten eine neue Herausforderung im Ausland annehmen. Sein bis zum Saisonende laufender Vertrag wurde vorzeitig aufgelöst.

«Für Karim waren die vergangenen Wochen nicht einfach. Wir haben drei Torhüter im Kader und er hat zuletzt keine Einsatzzeiten gehabt. Karim hat sich aber vorbildlich verhalten und alles getan, um der Mannschaft zu helfen», sagte HSG-Geschäftsführer Michael Allendorf.

Hendawy war im September zu den Mittelhessen gekommen, nachdem sich Routinier Bart Ravensbergen verletzt hatte. Er kam auf 22 Einsätze.

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