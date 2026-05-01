Wie das Land Schwimmbäder finanziell unterstützt
Mehr als 50 Millionen Euro hat Hessen mit dem Programm «SWIM» in die Modernisierung von Schwimmbädern investiert. Aktuell läuft das Folgeprogramm «SWIMplus» - mit neuen Schwerpunkten.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische Landesregierung fördert die Sanierung von Schwimmbädern gezielt mit speziellen Programmen. Von 2019 bis 2023 flossen über das Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM) in rund 190 Fällen zusammen mehr als 50 Millionen Euro Landesmittel an Frei- und Hallenbäder. «Das Landesprogramm zielte darauf ab, dass moderne und zukunftsfähige Schwimmbäder in Hessen zur Verfügung stehen», erklärte das Familienministerium.
Mit der Weiterentwicklung des Förderprogramms zu «SWIMplus» unterstützt die Landesregierung nun zusätzlich auch Maßnahmen, welche die Attraktivität von Schwimmbädern für Familien, Kinder und Senioren erhöhen sollen. Dazu zählen etwa Sole-Becken, Rutschen, Kinderspielbecken und Volleyballfelder.