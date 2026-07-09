Waldbrandgefahr

Wie die Feuerwehr gegen Waldbrände aufgestellt ist

Längere Trockenphasen verändern auch Baden-Württemberg. Die Feuerwehr stellt sich auf Großbrände ein, baut neue Strategien auf – und räumt ein, dass es bei Ausrüstung und Erfahrung noch Lücken gibt.

Flächenbrände bei Trockenheit beschäftigen die Feuerwehr. (Archivbild) Foto: Markus Rott/Einsatz-Report24/dpa
Flächenbrände bei Trockenheit beschäftigen die Feuerwehr. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Extreme Trockenheit, ausgedörrte Wälder und ein Funke: Die Gefahr großer Waldbrände wächst auch in Baden-Württemberg. Die Feuerwehr bereitet sich gezielt auf Szenarien vor, die lange vor allem aus Südeuropa bekannt waren. «Wir nehmen den Klimawandel wahr und bereiten uns darauf vor. Der nächste große Waldbrand ist nur eine Frage der Zeit», sagt Stefan Hermann, Kommandant der Feuerwehr Reutlingen und Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg. 

Längere Trockenphasen erhöhten auch im Südwesten die Wahrscheinlichkeit, dass aus kleinen Brandherden rasch größere Lagen werden. Das Waldbrandmanagement werde daher immer wichtiger, sagt Hermann. Und die Feuerwehr hole sich Wissen dort, wo große Brände Routine seien. Deswegen ist er zurzeit in Kroatien bei einer Schulung. «Die kroatischen Kollegen machen große Erfolge beim Thema Waldbrand. Dort brennt es aber auch anders.» 

«Vor der Lage bleiben» - Das sind die Strategien im Umgang mit Feuer

Baden-Württemberg ist laut der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg bisher kein klassisches Waldbrandgebiet. Wegen des Klimawandels will die Feuerwehr jedoch «vor der Lage bleiben», sagt Hermann. Das bedeute mehr gemeinsame Vorbereitung mit Forst und Behörden. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ein Baustein dieser neuen Vorbereitung ist die Plattform «Integriertes Waldbrandmanagement», in der Behörden und Organisationen Empfehlungen erarbeiten. Enthalten sind darin konkrete Strategien für den Waldbrandschutz im Land, wie etwa zur Vegetationsbrandbekämpfung in Baden-Württemberg. Neben Prävention setzt man auf Tandems aus Forst und Feuerwehr bei der Brandbekämpfung am Boden. Ob das gelingt, hängt auch davon ab, wie schnell Einsatzkräfte an die Brandstelle kommen - und welche Technik ihnen im Gelände zur Verfügung steht.

Feuerwehrleute sind beim Löschen von Bränden großer Hitze ausgesetzt. (Archivbild) Foto: Markus Brandhuber/dpa
Feuerwehrleute sind beim Löschen von Bränden großer Hitze ausgesetzt. (Archivbild)

Ist die Feuerwehr auf größere Waldbrände gerüstet?

Baden-Württemberg habe den Vorteil, dass in jeder Gemeinde, in fast jedem Ortsteil oder Stadtteil eine Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr sei. «Das heißt, sobald es aus dem Wald rausraucht und es jemand erkennt, wählt er die 112 und 10 Minuten später ist das erste Feuerwehrauto da», sagt Hermann. 

Dann komme es nur auf gutes Handwerk an und der Waldbrand werde in der Entstehungsphase schnell gelöscht. Wenn das Feuer eskaliere, rufe die Feuerwehr weitere Einheiten zur Verstärkung. Samt Spezialfahrzeugen. 

Welche Ausrüstung spielt eine wichtige Rolle? 

Baden-Württemberg hat laut dem Innenministerium den Vorteil, dass es ein sehr umfangreiches Waldwegenetz hat. «Das heißt, zwischen zwei Waldwegen sind erfahrungsgemäß maximal 300 bis 500 Meter. Das heißt, man kann nah an Waldbrände heranfahren und das heißt, ich brauche nicht an jeder Stelle Spezialfahrzeuge», sagt Hermann. 

Die Gemeindefeuerwehren greifen laut dem Innenministerium auf rund 1.000 geländegängige Tanklöschfahrzeuge sowie Spezialfahrzeuge für die Waldbrandbekämpfung und die Löschwasserförderung zurück. Bei außergewöhnlichen Einsatzlagen unterstützen aus der Luft Hubschrauber der Polizei, die mit Außenlast-Löschwasserbehältern ausgerüstet sind.

Spezialfahrzeuge zur Waldbrandbekämpfung werden immer wichtiger. Foto: Marijan Murat/dpa
Spezialfahrzeuge zur Waldbrandbekämpfung werden immer wichtiger.

Und auch auf spezielle Fahrzeuge mit der Bezeichnung TLF-W (steht für Tanklöschfahrzeug Waldbrand) könne die Feuerwehr neuerdings im Notfall zugreifen, sagt Hermann. Sechs Stück habe das Land angeschafft. Sie seien auf sechs Standorte verteilt. «Vier davon sollen immer einsatzbereit sein im Rahmen des europäischen Katastrophenschutzes für Einsätze im Ausland.» 

Woran hapert es?

Trotz Wege-Netz und vieler Fahrzeuge gibt es Lücken – besonders bei der Ausstattung für Vegetationslöschungen, sagt Hermann. Es fehle an geeigneter Kleidung. «Wir haben Schutzkleidung, die dafür da ist, uns zu schützen, wenn ein Gebäude brennt und wir in das brennende Gebäude reingehen, um Menschen zu retten. Das heißt, die ist schwer, die ist dick, die schützt vor Stichflammen.» 

Feuerwehrleute sind beim Löschen von Bränden großer Hitze ausgesetzt. (Archivbild) Foto: Markus Brandhuber/dpa
Feuerwehrleute sind beim Löschen von Bränden großer Hitze ausgesetzt. (Archivbild)

Wenn man aber draußen bei großen Temperaturen arbeite, zum Beispiel beim Waldbrand oder auch bei einem Verkehrsunfall – also Hitzesituationen – brauche die Feuerwehr leichtere Kleidung. «Sonst werden uns die Leute viel zu schnell müde, sie sind verschwitzt und verlieren Flüssigkeit und erschöpfen viel zu schnell.» In Baden-Württemberg gebe es 120.000 Einsatzkräfte bei den Freiwilligen Feuerwehren. Die wenigsten hätten dieses leichte Schutzoutfit. 

Knackpunkt Erfahrung: Lernen im Ausland genau deshalb

Genau deshalb setze man auf Schulungen und gemeinsame Taktik-Standards. Selbstkritisch sagt Hermann: «Uns fehlt es an Erfahrung für große Waldbrände. Stand jetzt.» Man profitiere von den Erfahrungen der kroatischen Kollegen. «Sie können uns sowohl bei den einfachsten handwerklichen Tätigkeiten bei der Bekämpfung eines Waldbrandes als auch bei Taktik und strategischer Schulung helfen.» 

Der gravierende Unterschied zwischen Wald- und Gebäudebrand sei, dass das Feuer sich im Feld bewege, sagt Hermann. «Beim Vegetationsbrand ist es so, dass das Feuer davon marschiert und alles bedroht, was noch vor ihm liegt. Und auf diese Dynamik müssen wir lernen, uns einzustellen.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Waldbrandgefahr wächst – Feuerwehr stellt sich neu auf
Klimawandel wirkt sich aus

Waldbrandgefahr wächst – Feuerwehr stellt sich neu auf

Die Feuerwehr in Baden-Württemberg bereitet sich auf Großbrände vor. Warum dabei spezielle Schutzkleidung eine wichtige Rolle spielt.

vor 1 Stunde

Waldbrandgefahr steigt: Was jetzt im Wald zu beachten ist
Bei Hitze und Trockenheit

Waldbrandgefahr steigt: Was jetzt im Wald zu beachten ist

Zum Ende der Woche droht in einigen Regionen Baden-Württembergs die höchste Waldbrandstufe. Was das für Spaziergänge, Grillen und Ausflüge im Wald bedeutet.

27.06.2026

Katastrophenschutz

Wie sich Südeuropa gegen Waldbrände wappnet

Zugang zu Wäldern verboten, Unterholz entfernt, Löschflugzeuge angeschafft, höhere Strafen für Brandstiftung veranlasst: Auch in diesem Sommer drohen in vielen Ländern wieder Busch- und Waldbrände.

22.06.2024

Ernstfall-Übung

Hunderte Feuerwehrleute in Waldbrandbekämpfung geschult

Der Juni ist bislang zu warm und viel zu trocken. Deshalb steigt das Risiko unter anderem für Waldbrände. Nun haben sich im Nordosten des Landes rund 300 Feuerwehrleute auf den Ernstfall vorbereitet.

25.06.2023

Notfälle

Waldbrände in MV - Lage entspannt sich

An mehreren Orten in Deutschland kämpfen die Feuerwehren noch gegen Flammen und Glutnester. In den Waldbrandgebieten in Mecklenburg-Vorpommern hat sich die Lage derweil etwas entspannt.

14.06.2023