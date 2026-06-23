Wie ein Stau entsteht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Staus bilden sich häufig an Engstellen wie Baustellen, an Ein- und Ausfahrten oder Steigungen. Voraussetzung ist ein hohes Verkehrsaufkommen, wie etwa Urlaubsverkehr oder starker Berufsverkehr.

Wenn dann Störungen hinzukommen, etwa durch abruptes Bremsen oder Spurwechsel, kann der Verkehrsfluss zusammenbrechen, wie die Verkehrsforschung zeigt. Hinter der Engstelle bildet sich ein Rückstau. Weitere häufige Ursachen von Staus sind Pannenfahrzeuge oder Unfälle.

Hessens Autofahrer standen laut ADAC-Bilanz im Jahr 2025 insgesamt 33.592 Stunden im Stau, das war ein leichter Anstieg im Vergleich zu 2024. Die Gesamtlänge aller Staus summierte sich im vergangenen Jahr auf 78.186 Kilometer.