Wie ein Tropfstein einen Vulkanausbruch nachweisen kann

Mainz/Breitscheid (dpa) - Mithilfe eines Tropfsteins aus einer hessischen Höhle haben Forscher den Ausbruch des Eifel-Vulkans Laacher See neu datiert. Der Vulkan brach vor rund 13.000 Jahren aus, wie es in Mitteilungen der Universitäten in Mainz und Heidelberg heißt.