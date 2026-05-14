Stuttgarter Autobauer

Wie es mit den Mercedes-Autohäusern im Südwesten weitergeht

Mercedes treibt den Verkauf seiner Autohäuser im Südwesten voran. Erste Niederlassungen wurden bereits verkauft, eine weitere soll noch dieses Jahr angeboten werden. Wie läuft der Prozess genau ab?

Der Verkaufsprozess für die konzerneigenen Autohäuser von Mercedes-Benz schreitet voran - auch im Südwesten. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Verkaufsprozess für die konzerneigenen Autohäuser von Mercedes-Benz schreitet voran - auch im Südwesten. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Verkaufsprozess für die konzerneigenen Autohäuser von Mercedes-Benz schreitet voran - auch im Südwesten. Der Prozess der Neuausrichtung verlaufe planmäßig und befinde sich je nach Region in unterschiedlichen Stadien, teilte ein Sprecher des Stuttgarter Autobauers auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. 

Bild

Der Standort Schwäbisch Gmünd sei in Vorbereitung und werde demnach voraussichtlich noch dieses Jahr in die aktive Marktphase gehen. Dies bedeute, dass Mercedes den Standort von diesem Zeitpunkt an potenziellen Erwerbern offiziell anbieten und in konkrete Gespräche mit Interessenten eintreten werde.

In Planung seien die Veräußerungen für die größeren Verbünde in Stuttgart sowie Mannheim/Heidelberg/Landau. Hier wird dem Sprecher zufolge die detaillierte Zeitplanung noch erarbeitet. Der Verkauf des Standorts Neu-Ulm sei bereits erfolgreich abgeschlossen. Für die Niederlassung Reutlingen seien im ersten Quartal dieses Jahres vertragliche Vereinbarungen mit einem Käufer unterzeichnet worden. Der vollständige Betriebsübergang sei für die zweite Jahreshälfte 2026 vorgesehen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die genannten Niederlassungen umfassten insgesamt zwölf Standorte, in denen aktuell rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt seien.

Bild

Mercedes hatte am Dienstagabend mitgeteilt, dass die konzerneigene Niederlassung Berlin-Brandenburg mit sieben Autohäusern von dem im Vereinigten Königreich sitzenden Händler Global Auto Holdings (GAHL) übernommen werde. Darunter befinde sich mit dem Autohaus am Salzufer auch der Firmenangaben zufolge weltweit größte Betrieb von Mercedes-Benz. 

Mercedes-Benz-Autohaus am Salzufer in Berlin. Foto: Fabian Sommer/dpa
Mercedes-Benz-Autohaus am Salzufer in Berlin.

Verkaufspläne schon länger bekannt

Dass Mercedes seine Autohäuser verkaufen will, ist schon seit mehr als zwei Jahren bekannt. Betroffen waren nach damaligen Angaben von Mercedes-Benz etwa 8.000 Menschen in Deutschland, die in rund 80 Betrieben beschäftigt waren. Nach Protesten der Beschäftigten verkündete Mercedes im Sommer 2024 eine Einigung mit dem Gesamtbetriebsrat auf wesentliche Eckpunkte für mögliche Betriebsübergänge zu potenziellen Erwerbern. 

Bild

Damals wurde sich laut einem Mercedes-Sprecher unter anderem darauf verständigt, dass die Beschäftigungssicherung bei Mercedes-Benz, die damals betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2029 ausschloss, bei den möglichen Käufern fortgesetzt werden soll. Auch die Tarifbindung der Erwerber sollte sichergestellt werden. Ein weiterer Kernpunkt der Einigung war eine Einmalzahlung an die Beschäftigten, hieß es damals.

Im vergangenen Jahr hatte Mercedes bereits Niederlassungen in Koblenz, Mainz, Dortmund und Lübeck veräußert, wie der Dax-Konzern mitteilte. Anfang dieses Jahres seien neben Reutlingen auch Verträge zum Verkauf der Niederlassungen in Aachen, Kassel, Würzburg, Wuppertal und Hannover unterzeichnet worden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mercedes-Benz verkauft Autohäuser in Berlin und Brandenburg
Autobauer

Mercedes-Benz verkauft Autohäuser in Berlin und Brandenburg

Der Verkauf der Mercedes-Autohäuser geht weiter. Nun sind die Betriebe in Berlin und Brandenburg an die Reihe. Wer übernimmt sie?

12.05.2026

Erste Mercedes-Niederlassung verkauft
Zuschlag für Handelspartner

Erste Mercedes-Niederlassung verkauft

Der Verkauf der Mercedes-Autohäuser startet in Neu-Ulm. Der Konzern verhandelt schon über weitere Standorte.

30.06.2025

Autobauer

Mercedes-Benz verkauft weniger Autos

Absatzrückgang bei Mercedes-Benz. Der Autobauer hat im ersten Quartal unter anderem mit Lieferkettenproblemen zu kämpfen. Vor allem in einem Markt.

10.04.2024

Autobauer

Mercedes-Benz erwägt Verkauf konzerneigener Autohäuser

Mercedes-Benz prüft den Verkauf der unternehmenseigenen Autohäuser. Betroffen sind etwa 8000 Mitarbeiter. Kündigungen soll es zwar nicht geben - die Kritik des Betriebsrats fällt aber deutlich aus.

19.01.2024

Industrie

Mercedes-Benz verkauft etwas mehr Autos

Der Stuttgarter Autobauer hat im ersten Quartal des Jahres mehr Autos verkauft als im Vergleichszeitraum 2022. Vor allem bei den Elektroautos legte der Konzern deutlich zu.

12.04.2023