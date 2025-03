Wie Extremisten die Finger nach Kindern ausstrecken

Stuttgart (dpa/lsw) - Islamisten, Rassisten, Demokratiefeinde und Reichsbürger im Land versuchen auf mannigfaltige Weise, Kinder und Jugendliche ideologisch zu beeinflussen und zu rekrutieren. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor. So böte etwa ein Kulturverein aus dem islamistischen Spektrum Feriencamps für Kinder und Jugendliche in Stuttgart an. Die «Selbstverwalter»-Gruppierung «Königreich Deutschland» lade zu Wanderungen ein, bei denen die eigenen Kinder mitgebracht werden könnten - ebenso die «Reichsbürger», die sich «Bismarcks Erben» nennen.