Wie komme ich zum neuen Terminal 3?

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit dem neuen Terminal ändern sich für die Nutzer des Frankfurter Flughafens viele Wege. Bis zu den Sommerferien sollen sämtliche Airlines, die bislang im Terminal 2 beheimatet waren, in die neuen Gebäude im Süden des größten deutschen Flughafens umziehen. Den Anfang machen Gesellschaften aus Asien.

Kunden der Lufthansa und ihrer Partner aus der Star Alliance sind nicht betroffen, weil diese im Terminal 1 bleiben. Ein Sonderfall ist die Fluggesellschaft Condor, die erst zum Sommer 2027 in das T3 umzieht und damit ihre frühere Zubringer-Partnerin Lufthansa auch räumlich hinter sich lässt.

Für die Passagiere lohnt sich ab Donnerstag ein genauer Blick, wo der eigene Flug genau startet. Steht dort das Terminal 3 mit seinen Flugsteigen G, H oder J, gilt es, die neuen Wege zu finden.

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Mit dem Zug oder der S-Bahn

Der Frankfurter Flughafen ist über die Schiene gut angebunden. Passagiere, Besucher und Mitarbeiter kommen mit Regional- und Fernzügen weiterhin in den beiden Bahnhöfen am Terminal 1 an. Wer weiter zum Terminal 3 will, muss im Übergangsgebäude in die neue, kostenlose Skyline-Bahn des Flughafens steigen.

Die vollautomatischen Züge bringen stündlich bis zu 4.000 Menschen in jeweils rund 8 Minuten über die 5,6 Kilometer lange Strecke. Vom Ausstieg geht es dort geradewegs in den zentralen Abflugbereich. Das Terminal 3 ist bislang nicht direkt mit einer S-Bahn erreichbar.

Mit dem Bus

Das neue Terminal verfügt wie die beiden anderen über einen eigenen Busbahnhof. Nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) werden die Linien X14, X18, 65 und X77 das Terminal 3 anfahren. Dort benötigt man RMV-Fahrscheine.

Angebunden wird so vor allem das südliche Rhein-Main-Gebiet bis Darmstadt. Die Frankfurter Innenstadt (Südbahnhof) und das neue Büroviertel Gateway Gardens werden über die Express-Buslinie X77 erreichbar.

Mit dem Auto

Das Straßensystem am Frankfurter Flughafen ist mindestens herausfordernd. Übersieht man eine Rampe oder Ausfahrt, muss man schnell kilometerlange Umwege fahren. Am T3 gestaltet sich das Ganze etwas übersichtlicher, weil es über eine eigene Anschlussstelle von der Autobahn A5 erreichbar ist.

Von dort führen die Wege direkt auf die Vorfahrt oder in das Parkhaus, das mit mehr als 8.000 Stellplätzen zu den größten Europas gehört. Die beiden bisherigen Terminals liegen an der Autobahn A3. Abholer und Bringer finden Kurzparkzonen unmittelbar vor dem Terminalgebäude. Dort sind natürlich auch Taxis zu finden.

Mit dem Flugzeug

Wer in Frankfurt umsteigen will, tut dies meist mit der Lufthansa und hat daher nichts mit dem Terminal 3 zu tun. Sollte doch einmal ein Terminalwechsel notwendig sein, müssen die Passagiere mehr Zeit einplanen.