Wie rein ist der Rhein? - Ein Fluss unter Dauerbeobachtung

Worms (dpa) - Rhein-Kilometer 443,3, direkt an der Nibelungenbrücke: Hier steht seit 30 Jahren eins der wichtigsten Kontrollzentren für den Rhein - die Rheingütestation Worms, Gemeinschaftsprojekt gleich dreier Bundesländer. Seit Mai 1995 entnimmt ein automatisches System rund um die Uhr Wasser aus Deutschlands längstem Fluss. Was hier gemessen wird, ist weit mehr als pH-Wert und Temperatur. Mikroverunreinigungen, Schwermetalle, Arzneimittelreste - was in den Fluss gerät, landet früher oder später in der Wormser Datenbank.