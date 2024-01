«Wie zu Hause»: Sancho glücklich über Comeback

Darmstadt (dpa) - Jadon Sancho hat sich bei seinem gelungenen Comeback für Borussia Dortmund besonders auch über die Torvorlage für Kumpel Marco Reus gefreut. «Es sollte so passieren: Ich komme zurück und sehe Marco wieder. Er ist ein großer Freund von mir», sagte der 23-Jährige bei Sky Sports News am Samstag nach dem 3:0 des BVB beim SV Darmstadt 98 in der Fußball-Bundesliga. «Ich bin froh, ein Tor für ihn aufgelegt zu haben.»