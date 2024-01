BVB-Kapitän Can hofft auf Sancho-Rückkehr

Mit Spannung wird erwartet, ob der Profi von Manchester United bereits heute zum Kader des Tabellenfünften in Marbella dazustoßen wird. Die «Bild» berichtete über eine Einigung in den Gesprächen über ein Leihgeschäft für den 23-Jährigen. Der «WAZ» zufolge soll es jedoch unwahrscheinlich sein, dass Sancho heute in Marbella eintreffen werde. Der Transfer hake - wie auch die erhoffte Verpflichtung von Verteidiger Ian Maatsen vom FC Chelsea. Sancho hat seit mehr als vier Monaten nicht mehr gespielt. Er könnte in das bis zum 9. Januar geplante Trainingslager der Dortmunder in Spanien nachreisen. Der Club bestätigte das bislang nicht.