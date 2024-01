Rückkehr auf Leihbasis: BVB setzt mit Sancho auf Nostalgie

Der Angreifer, der beim englischen Club noch bis zum 30. Juni 2026 unter Vertrag steht, wird bis zum Sommer ausgeliehen und soll zur erhofften Trendwende nach zuletzt schwachen Auftritten des Teams beitragen. «Als ich heute in die Kabine gekommen bin, hat sich das angefühlt wie nach Hause kommen», kommentierte der 23-malige englische Nationalspieler sein Comeback in Schwarzgelb.

Der 2021 nach vier Jahren beim BVB für 85 Millionen Euro Richtung Manchester transferierte Sancho war den Dortmundern dem Vernehmen nach rund vier Millionen Euro wert. Eine Kaufoption im Sommer ist offenbar nicht vorgesehen. «Ich kann es gar nicht erwarten, meine Mitspieler wiederzusehen, auf den Platz zu gehen, mit einem Lächeln im Gesicht Fußball zu spielen, Tore vorzubereiten, Tore zu schießen und zu helfen, die Champions-League-Qualifikation zu erreichen», wurde der Dribbelkünstler in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Der erste Wintertransfer des Clubs trägt einen klangvollen Namen und erinnert an die gute Performance bei seinem ersten Auftritt in Dortmund. Schließlich steuerte er in 137 Partien beachtliche 50 Tore und 64 Vorlagen bei. Gleichwohl geht der BVB mit dem Leihgeschäft auch ein Stück weit ins Risiko. Schließlich bestritt Sancho seit August kein Pflichtspiel mehr für den Premier-League-Club. Nach Meinungsverschiedenheiten mit seinem dortigen Trainer Erik ten Haag war er vom Profitraining freigestellt worden.