Medien: Sancho-Rückkehr zum BVB steht fest

Der 23-Jährige wird in den kommenden Tagen in Dortmund erwartet. Laut «WAZ» sollen sich die Kosten für den Deal für den deutschen Vizemeister auf rund drei Millionen Euro belaufen. Sancho spielte bereits von 2017 bis 2021 beim BVB. Dann war er für 85 Millionen Euro zu Man United in die Premier League gewechselt.