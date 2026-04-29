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Wieder das Knie: KSC-Profi Ambrosius schwer verletzt

Nächster schwerer Rückschlag für Stephan Ambrosius. Karlsruhes Verteidiger fällt verletzungsbedingt für mehrere Monate aus.

Karlsruhes Stephan Ambrosius (r.) hat sich erneut schwer am Knie verletzt. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Karlsruhes Stephan Ambrosius (r.) hat sich erneut schwer am Knie verletzt. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Abwehrspieler Stephan Ambrosius vom Karlsruher SC ist erneut schwer am Knie verletzt. Der 27-Jährige hat im Heimspiel gegen Hannover 96 (1:3) am vergangenen Wochenende bereits zum dritten Mal in seiner Karriere einen Kreuzbandriss erlitten, wie der badische Fußball-Zweitligist mitteilte. Ambrosius war nach 66 Minuten ausgewechselt worden.

Der Verteidiger wird monatelang ausfallen. Ob er auch operiert wird, steht noch nicht fest. Ambrosius ist noch bis zum Saisonende vom Schweizer Club FC St. Gallen ausgeliehen. Der KSC trifft im heimischen Wildpark am Sonntag auf den SV Darmstadt 98.

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