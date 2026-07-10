Wieder Hitze im Anmarsch - Wo es im Land besonders heiß wird
Sonne satt für Baden-Württemberg: Zum Start ins Wochenende wird es im Südwesten wieder hochsommerlich. Auch die Hitze kehrt zurück - vor allem in einem Landesteil.
Stuttgart (dpa/lsw) - Sonnencreme, Hut und eine Wasserflasche sollten am Wochenende in Baden-Württemberg idealerweise immer dabei sein: Das Wetter zeigt sich laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wieder hochsommerlich - und mancherorts auch heißer als bisher.
Am Freitag rechnen die Experten mit reichlich Sonnenschein im ganzen Land, nur vereinzelt seien auch mal Quellwolken im Tagesverlauf zu erwarten. Die Temperaturen sind relativ unterschiedlich: Der DWD erwartet 28 Grad im höheren Bergland und bis zu 34 Grad im Rheintal.
Viel Sonne und heiße Temperaturen
Ganz ähnlich sieht der Prognose zufolge auch das Wochenende aus. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag soll viel die Sonne scheinen. Nachmittags sind auch einige Wolken drin. Am Samstag kann es über dem Südschwarzwald einzelne Schauer und Gewitter geben.
Die Temperaturen klettern an beiden Tagen wieder in weiten Teilen des Landes deutlich über 30 Grad. Besonders heiß wird es laut DWD im badischen Landesteil. Am Rhein sollen es am Samstag bis zu 36 Grad und am Sonntag bis zu 35 Grad werden. Einzig auf der Alb und im höheren Bergland können die Temperaturen demnach ganz knapp unter der 30-Grad-Marke bleiben.
Wer die Hitze nicht so gerne mag, kann sich zumindest auf die Nächte freuen, denn dann kann die aufgeheizte Wohnung zumindest ein wenig durchgelüftet werden. Der DWD rechnet mit Temperaturen zwischen 12 und 19 Grad.