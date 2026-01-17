Wieder kälter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Nach viel Sonne und den milden Temperaturen der letzten Tage wird es auch in Hessen allmählich wieder etwas kälter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet maximal sechs bis sieben Grad und teils Frost, Glätte und Nebel. Aber auch heiter bis sonnig soll es in den nächsten Tagen werden.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Am Samstag gibt es noch viele Wolken, örtlich bleibt es länger neblig-trüb. Abhängig davon, wie lange die Sonne scheint, sollen die Temperaturen noch bis zu sieben Grad erreichen können - wo es grau bleibt maximal zwei. In der Nacht zum Sonntag soll sich dann wieder Nebel oder Hochnebel bilden, streckenweise wird es glatt.

Der Sonntag wird teils heiter bis wolkig, teils bleibt es aber ganztägig neblig-trüb. Niederschläge gibt es allerdings laut DWD keine. Je nach Sonnenscheindauer sollen die Temperaturen ein bis sechs Grad erreichen. In der Nacht zum Montag wird es erneut neblig und vereinzelt glatt.

Mehr Sonne nach dem Wochenende

Der Nebel löst sich am Montag dann nur zäh auf, im Südwesten bleibt es örtlich bis in den Nachmittag neblig-trüb. Im Nordosten wird der Montag meist sonnig, trocken bleibt es überall. Die Höchstwerte liegen dabei weiterhin bei einem bis sechs Grad. Nachts gibt es Nebel, verbreitet Frost und vereinzelt Glätte.