Stuttgart (dpa/lsw) - Wenn ein Teenager auf einer Party plötzlich nicht mehr richtig stehen kann, erbricht oder nicht mehr reagiert, kann aus einem feiernden Abend schnell ein Notfall werden.

In Baden-Württemberg mussten im vergangenen Jahr wieder mehr Jugendliche wegen alkoholbedingter Erkrankungen im Krankenhaus behandelt werden als im Jahr zuvor. Die Kliniken zählten 1.198 stationäre Behandlungen bei 13- bis 19-Jährigen - das sind 19,8 Prozent mehr als 2024, wie nach Angaben der DAK-Gesundheit aus bislang nicht veröffentlichten Zahlen des Statistischen Landesamts hervorgeht.

Damit endet vorerst eine fünfjährige Serie zurückgehender Zahlen. Von 2019 bis 2024 war die Zahl der Behandlungen von 2.517 auf 1.000 Fälle gesunken. Den Rückgang hatten Suchtexperten unter anderem mit Aufklärung, Prävention und veränderten Trinkgewohnheiten erklärt.

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Die deutliche Zunahme spiegelt sich auch in den neuen Daten der Krankenkasse AOK wider. Demnach ist die Zahl der Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren im vergangenen Jahr um fast ein Viertel (24,17 Prozent) auf 748 Fälle gestiegen. Laut Krankenkasse beziehen sich diese Daten auf die bei der AOK Baden-Württemberg versicherten Jugendlichen, die mit einem akuten Alkoholrausch in ärztlicher Behandlung waren.

Mehr Fälle bei Jungen und Mädchen

Das exzessive Rauschtrinken, auch bekannt als «Komasaufen», «Kampftrinken» oder «Binge Drinking», ist sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen populärer geworden. Im vergangenen Jahr wurden laut DAK-Gesundheit 629 Jungen und junge Männer sowie 569 Mädchen und junge Frauen stationär behandelt. Bei den männlichen Jugendlichen lag die Zahl damit um 20,5 Prozent über dem Wert von 2024, als es 522 Fälle gab. Bei den weiblichen Jugendlichen stieg sie um 19 Prozent von 478 auf 569. Diese Zahlen beziehen sich auf Behandlungen wegen alkoholbedingter Erkrankungen, nicht nur auf Alkoholvergiftungen.

«Bedauerlicherweise ist nach fünf Jahren des Rückgangs wieder ein Anstieg bei den jugendlichen Rauschtrinkern zu verzeichnen», sagt Siegfried Euerle, Landeschef der DAK-Gesundheit in Baden-Württemberg. «Es ist unerfreulich, dass wieder mehr Jugendliche im vergangenen Jahr ihr Limit in Sachen Alkohol deutlich überschritten haben.»

Alkohol kann schnell gefährlich werden

Gerade für Heranwachsende ist exzessiver Alkoholkonsum hochgefährlich. Der Körper verliert bei hohem Alkoholkonsum zunehmend die Kontrolle über Atmung, Kreislauf und Reflexe. Betroffene können bewusstlos werden, erbrechen und dabei ersticken. Auch Unterkühlung, Verletzungen durch Stürze sowie Konflikte und Gewalt gehören zu den Risiken. Jugendliche schätzen den eigenen Rausch oft erst spät ein. Der Ernst der Lage kann dann nicht mehr richtig beurteilt werden.

Betroffene Jugendliche werden in den Notaufnahmen je nach Zustand beobachtet, mit Flüssigkeit und gegebenenfalls Medikamenten versorgt. Bei schweren Vergiftungen kann eine intensivmedizinische Behandlung nötig werden. Für die Betroffenen bedeutet ein Krankenhausaufenthalt neben körperlichen Risiken häufig auch Scham, Angst vor Konsequenzen und Gespräche mit Eltern, Klinikpersonal oder Suchtberatung.

Kein sicherer Trend

Suchtexperten warnen davor, einzelne Jahre als sicheren Trend zu deuten. Entscheidend seien neben den Klinikzahlen auch Daten zum Konsumverhalten, zur Verfügbarkeit von Alkohol, zu Partys und Feiern sowie zu psychischen Belastungen von Jugendlichen.