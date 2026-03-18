Verkehr

Wiederholte Verstöße: Auto von Fahranfänger beschlagnahmt

Trotz mehrerer Gespräche zeigt der junge Fahrer keine Einsicht. Die Polizei reagiert, um weitere Gefährdungen im Straßenverkehr zu verhindern.

Das Auto wurde für zunächst sechs Monate beschlagnahmt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Das Auto wurde für zunächst sechs Monate beschlagnahmt. (Symbolbild)

Niederstetten (dpa/lsw) - Einem 18 Jahre alten Fahranfänger ist in Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) nach wiederholtem Fehlverhalten sein Auto beschlagnahmt worden. Er habe unter anderem mehrfach die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten, auf Straßen gedriftet und andere Autos gefährlich überholt, teilte die Polizei mit. In mindestens zwei Fällen habe er zudem andere Fahrer beleidigt oder genötigt, nachdem diese ihn auf sein Fehlverhalten hingewiesen hatten.

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Trotz «mehrfacher verkehrserzieherischer Gespräche» habe der Fahranfänger keine Einsicht gezeigt. Aufgrund seiner uneinsichtigen Haltung und der hohen Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer sei das Auto am Dienstag zunächst für sechs Monate «gefahrenabwehrrechtlich beschlagnahmt» worden.

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