«Wiesbadener Kurier»-Chefredakteur wird Ministeriumssprecher

Wiesbaden (dpa) - Der für die Regionalzeitung «Wiesbadener Kurier» verantwortliche Journalist Olaf Streubig wechselt als Pressesprecher in das hessische Landwirtschaftsministerium. Der 42-Jährige werde zum April neuer Sprecher von Minister Ingmar Jung (CDU) und übernehme auch die Leitung des Referats Presse und Öffentlichkeitsarbeit, wie das hessische Landwirtschafts- und Umweltministerium am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Streubig steht redaktionell seit 2021 als titelverantwortlicher Chefredakteur an der Spitze der Tageszeitung.