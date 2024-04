Wiesbadens OB Gert-Uwe Mende will erneut kandidieren

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Wiesbadener Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD) will im nächsten Jahr erneut für sein Amt kandidieren. Die Bereitschaft dazu habe er dem SPD-Unterbezirksvorstand mitgeteilt, schreibt der 61-Jährige in einem Brief an Parteimitglieder. Das Schreiben liegt der dpa in Wiesbaden vor. Die Oberbürgermeisterwahl steht voraussichtlich am 9. März 2025 an. «Transparenz ist mir wichtig», erklärte Mende. Daher habe er sich schon rund ein Jahr vorher zur Frage der Kandidatur geäußert. Der SPD-Politiker ist seit 2019 Oberbürgermeister der hessischen Landeshauptstadt. Zuvor war er Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion gewesen.