Wiesloch: Kein Tatverdacht mehr gegen Polizisten
Ein 34-Jähriger stirbt während einer Fixierung in einer Psychiatrie. Gegen die beteiligten Polizisten besteht kein Tatverdacht mehr – doch die Ermittlungen sind nicht vorbei.
Wiesloch (dpa/lsw) - Sechs Monate nach dem Tod eines Psychiatriepatienten in Wiesloch während einer Fixierung ist ein Ermittlungsverfahren gegen fünf Polizeibeamte (Rhein-Neckar-Kreis) eingestellt worden. «Nach den durchgeführten Ermittlungen haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass sich die Polizistinnen und Polizisten bei der Unterstützung im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden strafbar gemacht haben», teilten das Polizeipräsidium Mannheim und die Staatsanwaltschaft Heidelberg mit.
Die Ermittlungen gegen acht Mitglieder des Pflegepersonals und ein Mitglied des ärztlichen Personals wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gehen aber weiter, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilte. Der Mann war an einem «lagebedingten Erstickungstod» gestorben, wie die Behörde nach dem Todesfall erklärt hatte.
Patient soll sich aggressiv verhalten haben
Der Mann war Mitte Mai gestorben. Damals hatten die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mitgeteilt, dass der Patient sich im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch bei Heidelberg aggressiv verhalten habe. Mehrere Pflegekräfte sowie die Stationsärztin hätten versucht, den Mann zu beruhigen und zu fixieren.
Der Patient habe sich mit großer Kraft dagegen gewehrt, sodass Kräfte des Polizeireviers Wiesloch zur Unterstützung angefordert worden seien. Nach dem Eintreffen der Beamtinnen und Beamten sei zur Unterstützung des Pflegepersonals «unmittelbarer Zwang mit dem Ziel der Fixierung des Patienten angewendet» worden. Der Mann war demnach seit mehreren Wochen freiwillig in dem Zentrum untergebracht gewesen. Zum Grund der Unterbringung wollte sich der Sprecher der Staatsanwaltschaft nicht äußern.